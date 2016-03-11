《路透晚报》--3月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：货币政策总量还是稳健的，局部偏松--央行副行长

中国央行副行长易纲称，货币政策总量还是稳健，局部偏松，比如通过抵押补充贷款（PSL）发放棚户区贷款。

--中国数据：1-2月实际使用外资（FDI）同比增长2.7%至1419亿元--商务部

中国商务部公布，1-2月，中国实际使用外资(FDI)同比增长2.7%，至1,418.8亿元人民币（折225.2亿美元），服务业实际吸收外资继续增长，中西部地区合同外资大幅增长。

--中国国企：上海发布国企混改操作指引，原则上应引入战投--国资委

中国上海市国资委近日发布国企混合所有制改制操作指引，对上海市属国企混改的一般流程、改制决策、审计评估、产权交易等多个方面予以了明确；其中提到，企业混改引入投资者时，原则上应引入战略投资者，必要时也可引入财务投资者。

--中国社会：环保部称去年约谈15个市级负责人，环保税法正在积极推进

中国新环保法实施已经一年有余。中国环境保护部部长陈吉宁表示，去年环保部公开约谈了15个市级政府主要负责人，同时还敦促各地对30%以上的地市级政府进行环保督查，对31个市进行了约谈。

【金融】

--中国金融：银监会要求股份行加大过剩行业风险摸排，严防楼市风险--消息

两位消息人士透露，中国银监会日前下发通知要求股份制银行加大产能过剩行业风险摸排力度，审慎评估抵押品价值，摸清可能引发的信用风险敞口和资产损失，及早制定处置和应急预案；同时严防房地产信贷风险，加强对三四线城市等重点市场风险形势研究。

--中国金融：银监会要求城商行严控不良，鼓励上市多渠道补充资本--消息

两位消息人士周五透露，中国银监会日前下发通知要求城市商业银行化解存量风险控制增量风险，遏制不良贷款上升势头；同时，拓宽资本补充渠道，通过引进合格股东增资扩股、在境内外上市（包括新三板）等多渠道补充资本。

--中国金融：央行参事建议尽快出台互联网金融风险监管的配套措施

中国全国人大代表、中国人民银行参事王顺表示，应尽快出台信息披露、风险控制、资金存管、市场退出机制、金融消费者主权理念及保护等操作层面的配套措施，努力实现互联网金融风险监管的全覆盖。

--香港金融：财务公司转押按揭贷款占比极低，对银行体系影响微--金管局

对于香港近期出现个别财务公司将多个借款人抵押的物业打包、转押（sub-mortgage）予另一间财务公司，令人忧虑这有可能变成美国次按的翻版。香港金融管理局总裁陈德霖表示，涉及转押的按揭贷款并不普遍，占整体按揭登记宗数比例极低，因此转押对银行体系的影响会是微乎其微。

--《台湾金融市场一周展望》欧洲再宽松热钱派对仍欢，股汇携手庆祝

欧洲央行超预期扩大宽松举措，国际热钱派对方兴未艾，尚未曲终人散。分析师认为，台湾股汇市仍有机会受惠资金行情，下周搭配台指期结算，周初台股有望挑战年线8,725点。

【固定收益】

--《分析》中国央行降准后连两周净回笼，流动性无忧货币政策暂处观望

中国央行公开市场本周逆回购小量平价操作，继续净回笼资金2,050亿元人民币。降准后公开市场连续两周净回笼累积逾万亿，已超过上周降准所释放的流动性；不过受益于2月资本流出压力下降、信贷投放放缓等因素，银行间资金面延续宽裕，供需平稳之下，公开市场回笼干扰不大。

--中国信用债：15宏达CP001兑付峰回路转，短暂违约后将于今日还本付息

继亚邦集团短融后，中国又一例违约信用债的兑付峰回路转。淄博宏达矿业有限公司最新公告称，该公司应于3月8日到期兑付的短融15宏达CP001（债券代码041564012）未能按期偿付，之后公司积极、努力通过多种渠道筹措资金，现确定于周五（11日）足额偿付本息。

--中国货币市场：供给充裕回购利率窄幅波动，宽松无虞短期预期偏乐观

中国银行间市场资金面宽松无虞，回购利率窄幅波动。交易人士表示，央行本周公开市场净回笼逾两千亿，但丝毫无碍流动性宽松局面，场内大行供给充裕，即便质押信用债品种的机构亦拆借基本无忧。

--中国债市动态：现券及期货均向好，通胀走高难持续经济前景仍黯淡

中国银行间市场早盘现券收益率小幅下行，国债期货亦走高。交易员称，市场认为2月通胀高企情况缺乏可持续性，且预计当月信贷数据会有所下滑，反映实体需求仍不足，经济前景仍然偏黯淡。

--新债招标：中国三个月国债加权收益率1.9431%，六个月1.9542%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为1.9431%，边际中标收益率为2.0075%，投标倍数2.49倍。同时招标的100亿元六个月期贴现国债，加权中标收益率为1.9542%，边际中标收益率为1.9848%，投标倍数3.01倍。

--新债招标：内蒙古3-10年一般地方债利率较下限上浮25-30bp--业内人士

业内人士透露，中国内蒙古自治区上午招标的三、五、七及10年期一般地方债，中标利率分别为2.76%、2.93%、3.19%和3.20%，较投标区间下限上浮25-30个基点(bp)，对应投标倍数1.75倍、1.56倍、1.56倍和1.56倍。

--中国票据市场：转贴利率稳中略降但成交一般，继续关注资金面

中国票据市场转贴利率本周略有下行，总体延续上周降准后稍显清淡的局面。本周资金面延续宽松，短端回购利率走稳，但中长期资金价格下行幅度明显，为票据配置留出一定利润空间；不过市场需求一般仍以到期再配置为主，票据价格降幅有限。

【外汇】

--《人民币综述》揭开“市场化”外衣下的维稳：重回中间价指引

近期人民币兑美元汇率表现从各个维度看，似乎都符合监管层提出的“市场化”特征，但实际上不管是中间价还是市场价，都还有较为明显的人为干预痕迹。市场供求指向、保持对一篮子货币基本稳定和稳定市场预期三个目标在不同时期只能有所侧重。

--《特写》人民币汇率新常态下，中国外贸企业的避险生存术

徐志明最近的日子并不好过。作为中国浙江纺织企业越美集团的董事长，他眼睁睁地看着企业去年高达几千万元的汇兑损失，却无可奈何。由于去年原油暴跌，非洲许多国家的货币亦大幅贬值，而这些国家恰好是越美主要的出口目的地。

--中国汇市：人民币随中间价大幅收升，因ECB决议致国际美元大跌

人民币兑美元即期随中间价大幅收升，中间价大涨逾200点创年内新高，因隔夜国际美元大跌。交易员称，近期强势中间价凸显监管层支撑人民币承诺，但能否持续市场仍有疑虑，两会结束前将延续易升难贬走势。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收升，市场观望氛围浓厚量能继续萎缩

中国股市沪综指缩量收升。分析师指出，今天大盘低开震荡，成交量大幅萎缩，盘中反弹回抽力度较弱，整体盘面处于弱势格局中，尾盘指数在银行股等权重股的拉抬下勉强翻红，料后市大盘将继续下探。

--《技术分析》中国股市沪综指料呈偏弱势震荡

中国股市沪综指本周小幅冲高后回落，大盘重心持续下移，2,800点附近维稳位置支撑渐失。技术面显示，大盘跌破短期多条主要均线，弱势尽显，且维稳实际上为未来积累下跌动量，沪综指下周料弱势震荡，一旦两会结束，政策性维稳买盘撤离，大盘将面临新一轮下跌；中线看，股指再度下探5周均线，横向平移震荡已近两个月并逐步接近尾声，未来大盘再度下探2,638点前低并有效破位是大概率事件。

--中国个股：绿地合设酒店业REITs并拟在新加坡上市，国内房企中规模最大

中国最大房地产企业之一的绿地控股正加速推进其资产证券化和轻资产化步伐。该公司宣布，其与荣耀基金旗下Amare投资管理集团今在新加坡签署协议，合作设立酒店业房地产投资信托并拟在新加坡证交所主板上市。

--中国个股：三安光电拟2.26亿美元并购环宇通讯半导体，提升技术能力

中国三安光电股份有限公司公告称，全资子公司厦门市三安集成电路公司拟以2.26亿美元合并环宇通讯半导体控股公司，取得后者全部股权；此举可以为公司迅速提升技术能力、拓展新的业务范围和开拓海内外市场提供强有力保障。

--中国个股：天茂集团拟定增募资95亿元，扩大对安盛天平等两保险公司投资

中国天茂实业集团股份有限公司公告，拟非公开发行13.99亿股股票，至多募资95亿元人民币，用于收购安盛天平财险股权，以及对国华人寿增资等。

--中国个股：浦发银行拟定增募资至多148.3亿元，用于补充核心一级资本

中国股份制银行--上海浦东发展银行公告称，拟向大股东上海国际集团及其子公司上海国鑫投资发展公司非公开发行A股，募资至多148.3亿元人民币，将全部用于补充公司核心一级资本，提高核心一级资本充足率。

--中国企业：航天科技集团今年启动科研院所改革，拟设300亿发展基金--高层

航天科技集团副总经理张建恒表示，公司核心资产科研院所今年将启动改革，除政策不允许以外，改制后全部要进入资本市场。同时，牵头筹备首期300元人民币亿军民融合基金，首期投资人已经确定，正在履行筹备手续。

--港股业绩：富力地产去年净利升7.6%，今年销售目标600亿元人民币