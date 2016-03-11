国际油市：美国原油小涨，得益于美元走软及基金投资油市

美元走贬有利于油价，因以美元计价的石油对使用其他货币的国家来说变得更便宜了，有可能刺激燃料需求。

交易员表示，基金资金流入油市，亦支撑了价格。

“基金已转为看多，而市场似乎决心留在40美元左右，”Liquidity Energy经纪商Pete Donovan表示。

伊朗总统幕僚长称，伊朗只有在重获全球油市份额后，才会参与任何产油国间的限产协议。

“推升价格需要有利多的基本面，”澳新银行周五表示。其并称，这些基本面目前还看不到，因“宣布减产的可能性不高，且伊朗看来执意增产。”(完)

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