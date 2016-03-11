国际油市：美国原油小涨，得益于美元走软及基金投资油市

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
美元走贬有利于油价，因以美元计价的石油对使用其他货币的国家来说变得更便宜了，有可能刺激燃料需求。
交易员表示，基金资金流入油市，亦支撑了价格。
“基金已转为看多，而市场似乎决心留在40美元左右，”Liquidity Energy经纪商Pete Donovan表示。
伊朗总统幕僚长称，伊朗只有在重获全球油市份额后，才会参与任何产油国间的限产协议。
“推升价格需要有利多的基本面，”澳新银行周五表示。其并称，这些基本面目前还看不到，因“宣布减产的可能性不高，且伊朗看来执意增产。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/戴素萍 审校 龚芳/郑茵)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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