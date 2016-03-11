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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 13:36 BJT

《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月11日

路透上海3月11日 - 中国央行公开市场本周逆回购小量平价操作，继续净回笼资金2,050亿元人民币。降
准后公开市场连续两周净回笼累积逾万亿，已超过上周降准所释放的流动性；不过受益于2月资本流出压力下
降、信贷投放放缓等因素，银行间资金面延续宽裕，供需平稳之下，公开市场回笼干扰不大。
    
    周中市场上一度有逆回购利率将被调降的传闻，不过央行近两日公开市场的稳健操作将传闻证伪，七天逆
回购利率继续稳稳地定在2.25%，自2015年10月降准之后，已近五个月未有过变化。业内人士分析，降准后货
币政策目前仍处观察期，短期或难有所动作，而2月CPI超预期上行使短期内降息概率下降，中长期而言制约则
有限。
                 
    以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +1,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/5-3/11           --       --         --      1,150     3,200      --        -2,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/27-3/4           --       --         --      3,200    11,600      --        -8,400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/20-2/26          --       --         --      8,800     9,600      --          -800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/15-2/19          --       --         --      1,400     5,950      --        -4,550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/7-2/14           --       --         --        100      --        --          +100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/30-2/6           --       --         --      6,200     1,800      --        +4,400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/29          --       --         --      8,800     1,900   -1,500       +5,400   
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/16-1/22          --       --         --      5,550     2,400    1,500       +4,650
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/9-1/15           --       --         --      2,400     2,000      --          +400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/8            --       --         --      2,000       100      --        +1,900
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2/7-2/14和2/15-2/19。(完)

 (整理 吕雯瑾; 审校 边竞)

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