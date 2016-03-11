《中国公开市场回购未到期一览表》--3月11日

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览：
累计未到期余额: 0
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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暂无
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2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览：
累计未到期余额:1,150亿元
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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2016/3/14 7 2.25% 300
2016/3/15 7 2.25% 300
2016/3/16 7 2.25% 150
2016/3/17 7 2.25% 200
2016/3/18 7 2.25% 200
当月累计 1,150
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3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览：
累计未到期余额: 0
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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暂无
注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。
3、为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。
此外从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期流动性调节工具(SLO)质押品范围。
4、2月18日央行公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交易公告》予以说明。(完) (整理 吕雯瑾；审校 边竞)
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。