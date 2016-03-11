中国个股：苏宁云商大股东今年来增持2.86亿股，超额完成增持计划

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
路透上海3月11日 - 中国家电零售企业--苏宁云商 周四晚公告显示，其第二大股东苏宁电器集团有限公司自1月初宣布增持计划以来，截止本周四已增持公司股份2.86亿股，粗略估计其投入金额约30亿元人民币，已超额完成其年初提出的至少10亿元增持计划。
公告显示，截止周四，苏宁电器集团持有苏宁云商13.64亿股，占公司总股本的18.48%。此前公告显示，1月5日苏宁电器集团的持股数为10.78亿股。
公告指出，近日苏宁电器集团将持有的2.2亿股苏宁云商股票向光大证券 旗下的上海光大证券资产管理公司质押融资。截止目前，苏宁电器集团所持苏宁云商股票累计被质押7.2亿股，占公司总股本9.75%。
苏宁电器集团1月初宣布，计划自1月6日起未来三个月内，通过深交所系统竞价方 式择机增持苏宁云商股票，增持总金额不低于10亿元。
苏宁云商周三收报10.31元，年初以来累计下跌约23%。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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