全球金市：金价守住隔夜涨幅，欧洲央行暗示降息周期结束

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
“从今天的角度来看，且考虑到我们的举措对成长和通胀带来的支撑，我预计没有必要进一步下调利率，”德拉吉表示。
这令欧元止跌回升，提振金价升至上周所及的13个月高位，周四高见每盎司1,273.40美元。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四持仓升至25,681,155.43盎司。
由于金价持续今年的强劲走势，本周中国实货黄金需求放缓。中国为全球最大的黄金消费国。此外，印度珠宝商罢工，抗议政府一项征税举措将影响印度黄金需求。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 龚芳/白云)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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