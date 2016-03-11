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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 09:29 BJT

全球金市：金价守住隔夜涨幅，欧洲央行暗示降息周期结束

“从今天的角度来看，且考虑到我们的举措对成长和通胀带来的支撑，我预计没有必要进一步下调利率，”德拉吉表示。

这令欧元止跌回升，提振金价升至上周所及的13个月高位，周四高见每盎司1,273.40美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四持仓升至25,681,155.43盎司。

由于金价持续今年的强劲走势，本周中国实货黄金需求放缓。中国为全球最大的黄金消费国。此外，印度珠宝商罢工，抗议政府一项征税举措将影响印度黄金需求。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 龚芳/白云)

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