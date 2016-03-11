香港金融：财务公司转押按揭贷款占比极低，对银行体系影响微--金管局

路透香港3月11日 - 对于香港近期出现个别财务公司将多个借款人抵押的物业打包、转押（sub-mortgage）予另一间财务公司，令人忧虑这有可能变成美国次按的翻版。香港金融管理局总裁陈德霖表示，涉及转押的按揭贷款并不普遍，占整体按揭登记宗数比例极低，因此转押对银行体系的影响会是微乎其微。

陈德霖在周四发表的专栏＂汇思＂中撰文称，财务公司（俗称＂财仔＂）并非属金管局监管范围，但金管局亦难以完全置身事外，因为只要有关于＂财仔＂的负面新闻时，就会有人质疑为何金管局不好好去监管＂财仔＂。

他指出，根据《放债人条例》，公司注册处负责处理放债人牌照的申请，警务处则负责执法，而金管局的职能之一是监管银行及维持银行体系稳定。但这并不表示金管局对中介贷款问题漠不关心。

陈德霖表示，金管局去年8月向银行发出通告，要求银行停止接受中介公司转介个人消费金融产品或服务，现在市民收到＂银行借私人贷款＂这类不明电话的机会应已减少。至于银行使用中介转介有抵押贷款，例如近日市民关注的楼宇抵押贷款，则不在此限，究竟这类中介是否需要规管、如何规管，这要留待社会各界讨论。

对于近日有报导指个别财务公司将多个借款人抵押的物业打包并转押，陈德霖称，据金管局了解，涉及转押的按揭贷款并不普遍。根据土地注册处纪录，在2014年全年和2015年首三季（亦即近期物业市场交投较活跃的时期），共有超过14万宗按揭登记，转押宗数只有约120宗，比例不足0.1%，其中更只有约10宗由银行作为贷款人提供资金。

＂由此可见，财务公司透过转押去融资，对银行体系的影响会是微乎其微。＂他说。

金管局去年3月已向银行发出指引，对于从事按揭贷款业务而没有遵守金管局物业按揭监管措施的财务公司，银行不可直接或间接提供融资，转押亦然。陈德霖称，据当局了解，自指引推出后，银行一直遵守这项守则。

他并提醒市民，无论在选择银行或财务公司承造抵押贷款时，不但要比较借贷利率和中介服务费等，在抵押物业前，还必须细阅和了解其他借贷条款，并三思自己往后的供款能力及评估可承受的风险。一旦财务环境改变而周转不灵，未能偿还贷款，抵押品有机会被债主没收变卖以偿还欠款，如果是自住的物业，更有可能面对＂丧失家园＂的苦痛。（完）

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