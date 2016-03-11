港报社评：病人逼爆，当务之急增加培训医护--信报3月11日

这个冬天真太冷，季节性流感高峰期迟迟未回落，造成公立医院出现人满之患，求诊者苦苦轮候不在话下，有部分病人在急症室观察病房等候三日三夜仍未获安排上病房，当中的煎熬不言而喻。雪上加霜的是，天文台预告未来几日气温再度急降，公立医院接收超额病人的严峻挑战恐怕要持续下去。

超额到了什么程度呢？医管局的数据显示，前日有5,800人到急症室求诊，全港内科病房占用率平均111%，个别例子如威尔斯亲王医院、博爱医院及伊利沙伯医院，占用率更加高达121%至125%。易言之，公立医院不但全线爆满，而且医疗服务供不应求，本来已经捉襟见肘的医护人员更疲于奔命。

超额情况不止于前日，其实过去一个月以来，有超过10日的急症室求诊人次为7,000之众。每日经急症室入住内科病房的病人数目，过去28日持续超过900人，其中18日甚至突破1,000。面对不胜负荷的千钧重压，没有三头六臂的医护人员有吐不尽的苦水。

虽说近月特别寒冷，但季节性流感肆虐并不是什么突发事件，基本上年年如是，为什么公立医院没及早准备？难怪有人批评医管局后知后觉，终于酿成倒泻箩蟹的恶果。伊利沙伯医院连日来贴出＂病房爆满＂的告示，尽管等候入院的时间已由平均超过24小时减至15小时，但情况始终难以接受。

应变迟钝是一个问题，另一个问题更加伤脑筋，当中的弊端不妨直接引用食物及衞生局局长高永文的说话。高局长表示，今年流感不及往年厉害，但由于低温持续，令不少长期及慢性病患者求医，增加急症室负担，应变措施亦要升级，在整体医疗设施不足及人手滞后下，可能影响医疗正常服务，希望市民体谅。为了腾出人手，医管局要求护士评估覆诊病人的情况，向医生滙报，由医生根据病历处方药物，省下医生接见病人的时间。

高永文的讲法无异于向外透露了一个非常可怕的讯息，香港整体的医疗设施不足，根本无法应付庞大的服务需求，不管如何应变亦没有足够的医生，惟有硬着头皮让护士分担本来属于医生的工作。然而护士的人手何尝不是同样严重短缺，顾此失彼，在所难免矣。高永文又说，医管局将放宽特别津贴计划，鼓励更多休假或非值班医护为急症室和病房提供支援，医管局亦已要求各医院联网管理层，了解一些非紧急服务可否暂停，以便灵活处理更紧急的病人。

姑勿论非常时期的非常措施是否可取，眼前最伤脑筋的问题是设施和人手皆不足，如何是好？短期而言，比较合理的做法是寻求私家医生帮忙，增加其在公立医院的诊症时间，长远来说，增建公立医院和培训更多的医护人员乃解决问题的不二法门。须知道，香港是一个人口愈来愈老化的社会，就算没有持续的流感高峰期，未来年长一辈对于医疗服务的需求只会多不会少，目前十个樽仅得七个盖的情况维持不变的话，日后肯定不断招惹民怨。

财政司司长曾俊华在《财政预算案》表示，今个年度医疗衞生的经常开支为570亿元，为应对人口老化，政府预留2,000亿元专款承担，让医管局可以更长远和灵活地规划未来10年的医院发展计划。这个发展计划可提供额外五千张病床，较现时增加18%，手术室的数量增加40%至320个。专科门诊的服务量，将由现时每年680万人次，上升四成至1,000万。政府会向医管局拨款100亿元设立基金，利用投资回报，加强推行公私营协作计划。政府亦会向中大提供40亿元贷款，发展一所非牟利私家医院，此外还会重建和扩建多间医院。

单从数字上看，政府确有意加强医疗服务，可是一切却仍属纸上谈兵。最核心的关键乃在于，医护人员从何而来？要是人手问题不解决，空有病床亦于事无补。因此，增加医护人员的培训名额才是当务之急。此外，适切合理地引进外地合乎水准的医护人才，以济燃眉之急，也是一个值得考虑的选项。（完）

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