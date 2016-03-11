港报社评：解开心结端正心态，让正能量濡染学生--明报3月11日

近期接连发生学生自杀事件，引起社会广泛关注，教育局与学校团体、家长代表和教育心理学家召开紧急会议，为救救孩子商讨对策。当局从组织机能到投入更多资源，以及时帮助有需要的学生，固然十分必要，只是，这类事件涉及几方面＂心＂的问题，包括解开学生的心结、调整社会机制、学校教师和家长的心态，若能做到年轻人受困扰寻求协助时，其他持份者主动出击，加上当局的关顾，会有较大机会从根本上杜防学生动辄寻死的不幸。

每宗自杀个案，原因不尽相同，据香港撒玛利亚防止自杀会归纳的情况，今年学生自杀有6个隐藏因素，包括教育气氛、家庭教育、学生抗逆能力下降、沟通方式改变、情绪病及环境转变；这些因素，涉及个人、家庭、学校、教育制度、社会环境与机制等，而制度、环境不可能随意改变，则社会只有在现行基本不变的情况下，应对学生自杀问题。学生自杀，主角是学生，仍然涉及各方持份者，他们的角色和职能与人的因素有关，所以要做好人的工作，重点是关乎人的主动和自觉。

学生寻死，无论是学业压力、生活不如意、抑郁症等，都涉及跨不过精神心理障碍，未能及时获得纾解而走上不归路。他们受困于心结，找不到出路，别人不察觉，又不主动与别人正面沟通寻求协助，因此，如何使受情绪困扰学生的隐藏因素暴露出来，让其他人知道，对预防惨剧十分重要。

撒玛利亚防止自杀会的数字显示，1995至2015年，该会收到20岁以下人士求助占整体的百分比逐年下降，由20%跌至4%，该会分析年轻一代趋向在社交媒体透过文字及符号宣泄，而非直接沟通，但是当事人透过这种方式，难以得到适当回应及帮助，很多时反而会＂钻牛角尖＂，酿成不幸。撒玛利亚防止自杀会在港历史悠久，成绩斐然，不过，20岁以下人士求助大减，是否反映这个机构的工作方法老旧失效，值得注意。

年轻一代视社交网络为生活的一部分，他们甚至连遭受逆境的不快，也会在网络表露出来，这是他们与外界沟通的方式，若撒玛利亚防止自杀会等机构，维持一贯被动接受求助的做法，而非主动找出需要协助的隐蔽年轻人，自然就接触不到他们。过去10年受困惑年轻人向撒玛利亚防止自杀会求助大减，恰恰说明年轻人改变了，防止自杀会却未调整步伐。这类社会机制需要调适，主动接触年轻人，走进他们的世界，才可以适时提供协助。当今社会形态与氛围，主动出击才有望纾解年轻人的心结，他们及时找到倾诉对象，这个社会的悲戚憾事，就会少一点。

据一项非正式统计，本学年以来自杀的学生，原因大多与学业压力有关，个中或许涉及学生个人能力和自我期许，不过，整体教育氛围给予学生的压力，相信还是最主要。向少年提供多媒体辅导的机构表示，今年头两个月，共收到58宗学生企图自杀的求助个案，对比过去3年平均每月收到10宗，增幅达两倍；有小学生求助时埋怨＂无时间玩＂、见父母犹如见功课，都是＂催命符＂，云云，亦有家长致电机构的热线，担心子女不堪学业压力而轻生。

这种情况，结合较早前闹得熙熙攘攘的全港性系统评估（TSA），学生处于超负荷景况，孰令致之？学生被迫操练，放学回家后要应付做不完的功课，部分家长参与其间，大呼吃不消，于是才有要求取消TSA的诉求。做不完的功课与一个接一个的操练，都与学校、教师有关，部分家长囿于成绩至上，也参与到＂压迫＂子女的行列，有些学生除了应付校内学业，课余还要面对没完没了的补习。学生在这样的教育氛围下，＂快乐学习＂只是虚幻梦想，实质饱受煎熬，部分学生抵不住压力而有轻生之念，不足为奇。

学校、教师与家长要反思操练对学生的遗害，包括影响他们的人格形成与成长。学生有更多时间接受生命教育，培养他们的情操、建立自我形象及解决困难的抗逆能力；校内有多层次沟通，让学生自幼就在良好的互动环境中学习，放正他们的心境和心态，活在正能量之中，而非使他们闻学习而色变。只有这样才是关顾学生、爱护子女的正途。要做到这样，教育工作者和家长要端正心态，认识到幼苗不堪摧折，须适当栽培才会茁壮。吴克俭局长与教育界、家长代表及教育心理学家召开的紧急会议，决定成立专责委员会，就学生自杀成因及预防提出建议，日后提出的政策措施，我们认为要从解开学生心结、端正学校教师家长的心态出发，才会奏效，否则都属枉然。（完）

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