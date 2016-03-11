港报社评：堵监管漏洞，赶绝中介吸血鬼--星岛日报3月11日

警方昨日拘捕一名疑是财务中介公司的职员，怀疑他巧立名目骗去顾客所有贷款。这类案件只是不良财务公司和中介人＂吸血＂的冰山一角。 不少债台高筑难向银行借到款项者，一向视财务公司为＂救生圈＂。正当经营的财务公司，收取比银行高的利息来抵偿风险，有时确可以为急需现金周转的市民济燃眉之急。不过，现时却有财务公司勾结中介人，以广告和电话兜揽生意，再以收取高昂中介手续费等手法，把顾客实际所得借款只余下一个零头，变相高利贷放款，背后更可能有黑帮势力支持，消费者委员会收到不少受害市民投诉，部分受害人报警求助。 现时《放贷人条例》规定，借贷年息不能超过60厘，否则就是犯下可被判监禁的高利贷罪行。高利贷被形容为＂趁人病攞人命＂的＂吸血鬼大耳窿＂，乘人之危牟取暴利，甚至令人倾家荡产。 去年底一个中年厂东自杀，遗孀报警指他原来透过中介向财务公司借了150万元，却遭收取150万元中介费用，结果得不到钱之外，还新增150万元债项，要卖楼还钱，一条性命就此断送。 以前的高利贷经营手法，是债仔借1万实收不足4,000元，明显触犯法例。现在财务公司与中介联成一气，透过中介高昂手续费来达到同样效果，甚至变本加厉，由于不容易证明财务公司与中介人的关系，无良之徒就利用这道法律空罅，来经营变相的高利贷业务。 无良之徒利用这手法，经营私人贷款和楼按贷款，欠债人还不起款，就遭追数公司上门讨债，或透过法庭追讨，钉契，甚至把按揭单位以银主盘形式拍卖，变成钱楼双无。虽然无良之徒往往以＂不成功、不收费＂作招徕，但是消委会的投诉个案却披露：有人问过中介后取消借贷念头，竟被追讨20万元费用。 这类＂吸血＂恶行，理应严打，中介公司行事手法如果有诈骗或者恐吓成分，警方可以控以相关刑事罪名，如果涉及不良营销手法，海关有权检控。不过，要定罪并不容易，要证明财务公司、中介、以至追数公司联手运作，或由同一幕后组织操纵，更是难上加难。 警方去年夏秋，曾经突击搜查多家财务及中介公司，拘人逾百，但是这类个案至今仍然层出不穷，显示单靠事后追查检控，并不足以解决问题，而且事后追究，事主已经饱受困扰和金钱损失。 中介公司良莠不齐，金融管理局早前已经要求银行停止透过中介公司促销私人贷款，现时又在了解银行透过中介做楼按生意的情况。财务公司却不在金管局监管范围，只受放债人牌照管制，而中介公司就更加＂无王管＂。政府须审视现行法例和监管机制，堵塞漏洞，保障市民免堕＂吸血鬼＂陷阱，惨遭鱼肉。（完）