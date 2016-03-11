港报社评：高铁生死关头，必须果断＂剪布＂--文汇报3月11日

立法会财委会今日继续审议高铁追加拨款。反对派不满财委会代主席陈监林将他们提出的千多条临时动议裁减至36条，扬言尽力拉倒拨款。高铁追加拨款审议距离死线时日无多，必须果断＂剪布＂终止浪费时间的审议，这既是为了维护议会的正常运作，也是为防止高铁停工、甚至＂烂尾＂，令香港蒙受巨大损失。在此关键时刻，建制派需打醒十二分精神，加强团结协作，绝不能让反对派拖垮高铁工程的图谋得逞。

为狙击高铁追加拨款，反对派提出过千项临时动议，陈监林＂预先剪布＂，只有36项批准纳入议程，立即引来反对派＂群起攻击＂，指责陈监林做法＂离谱＂，不协助议员追问政府，是＂粗暴剪布＂。反对派已再提出200多项临时动议，并声称将在每一项细节上，提出休会辩论，拖长审议时间，摆明车马要拖垮拨款申请。

其实，反对派如今仍要政府回答的＂一地两检＂、高铁回报、客流量估算等问题，都是重复讨论、毫无意义的问题。例如＂一地两检＂，与追加拨款根本没有直接关系，反对派提出诸多临时动议的＂司马昭之心＂，就是要拖死高铁。所以，陈监林＂预先剪布＂合情合法合理，是保持议会运作效率的必要之举。而且，终审法院和上诉庭分别裁定立法会主席和财委会主席有权＂剪布＂，陈监林作为财委会代主席＂预先剪布＂，经得起任何考验。

很显然，反对派决心拉布拖垮高铁，不会因为被＂预先剪布＂而善罢甘休。他们高调召开记者会，扬言＂不会坐以待毙＂，事先张扬将在审议时采取＂突发式＂的抗争行动，竭尽所能阻止拨款通过。上次财委会讨论高铁追加拨款期间，反对派议员突然发难，＂占领＂主席台，干扰会议进行。如今拨款审议进入最后阶段，随时可能结束审议，付诸表决，反对派很可能罔顾一切议会规则，不择手段，瘫痪议会运作。

尤其是经过旺角暴乱、立法会新界东补选，激进＂本土派＂冒起，不仅抢了立法会激进反对派议员的风头，更抢了选票。激进反对派议员为了博取激进选民的支持，保住议席、保住饭碗，肯定会与激进＂本土派＂斗激斗狠，把阻止高铁追加拨款作为一次难得的表演机会，以拖垮高铁向激进选民＂交代＂，以免在9月份的立法会选举被抛弃。可以预见，高铁追加拨款接下来的几次会议，必定恶战连场。反对派不仅在议会内全力拉布，更可能发动大批支持者包围立法会，向建制派议员施压，里应外合，无所不用其极，阻挠高铁追加拨款审议、表决。

高铁追加拨款通过剩余时间不多，面对严峻挑战，吸取版权修订条例被拉布、流会拖垮的前车之鉴，建制派更要提高警惕，严阵以待，代主席须意志坚定，该出手时就出手，果断＂剪布＂，建制派议员也必须互相配合，确保出席人数，不让对方有机会偷袭成功。立法会行管会和警方更要事先做好预案，应付一切可能的突发事件，保障高铁追加拨款如期顺利通过。（完）

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