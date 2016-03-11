背景资料：2016年中国信用债违约一览

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
路透上海3月11日 - 中国经济疲弱不改令企业经营压力不断加大，尤其是产能过剩行业，供给侧改革的推进更令相关企业偿债困难有增无减；而反腐行动的持续进行，也加大了企业层面所面临的治理风险，并令外部融资的不确定性相应增加。综合而言，2016年信用债市场的风险暴露或将更甚于2015年，违约案例上升也可能会更加明显。
以下为2016年中国信用债市场出现的违约案例一览：
发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注
(亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 淄博宏达 15宏达CP001 4 3月8日 1年 8% 浦发银行 短融 本息违约 矿业 *公告3月11日偿付本息 *广西有色 13桂有色PPN001 5 2月27日 3年 5.70% 光大银行 PPN 本息违约 金属集团 国开行 山东山水 15山水SCP002 8 2月12日 270天 4.50% 招商银行 超短融 本息违约，兑付日遇 水泥集团 节假日顺延至2月14日 亚邦集团 15亚邦CP001 2 2月9日 1年 7.95% 招商银行 短融 本息违约，兑付日遇
节假日顺延至2月14日
公告3月10日偿付本息 宁德市 13宁德SMECN001 0.25 2月4日 3年 5.80% 兴业银行 集合票据 中债信用增进公司部 夏威食品 分代偿本息总额 重汽集团 13宁德SMECN001 0.35 2月4日 3年 5.80% 兴业银行 集合票据 中债信用增进公司全 福建专用车 部代偿本息总额 青岛三特 13青岛SMECN1 0.6 1月25日 3年 6.00% 恒丰银行 集合票据 中债信用增进公司全 电器集团 部代偿本息总额 云峰集团 15云峰PPN001 10 1月22日 2年 8% 浦发银行 PPN 15云峰PPN001付息违
15云峰PPN003 10 1年 7% 约，其余两期为回售
15云峰PPN005 10 1年 6.8% 行权违约 山东山水 13山水MTN1 18 1月21日 3年 5.44% 兴业银行 中票 本息违约 水泥集团 ----------------------------------------------------------------------------------------------(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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