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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 09:45 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走升后持稳，人民币中间价上涨带来支撑

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    *  澳元从0.7455升至0.7475美元，因人民币兑美元汇率中间价上涨
    *  此前澳元/美元处于0.7447/60的窄幅区间内
    *  目前澳元在周四交投区间0.7427/0.7512内暂时止步不前 (完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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