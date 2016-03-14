台湾货币市场：3月14日及本提存期资金预期变化一览表

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透台北3月14日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共5,338.3亿台币。 --公债还本付息34.0625亿台币。 **紧缩因素： --央行发行300亿台币两年期定存单。 --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)6,643.6亿台币： 03/15 1,823.80亿台币 03/16 4,877.00亿台币 03/17 1,544.20亿台币 03/18 5,819.00亿台币 03/21 2,780.00亿台币 03/22 5,572.50亿台币 03/23 1,511.50亿台币 03/24 1,810.50亿台币 03/25 132.00亿台币 03/28 5.00亿台币 03/29 4,661.30亿台币 03/30 2,171.00亿台币 03/31 2,698.80亿台币 04/01 1,237.00亿台币 --公债还本付息857亿台币： 03/16 96甲3期9息 15.00亿台币 03/16 101乙1期4息 6.50亿台币 03/17 100甲5期5息 11.00亿台币 03/21 102乙1期3息 7.00亿台币 03/27 104甲6期1息 3.50亿台币 03/31 95甲3期本金 800.00亿台币 03/31 95甲3期10息 14.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --3/25：财政部发行91天期国库券财105-5期，预估金额200亿台币，24日标售。 --3/30：财政部发行五年期公债105/5期，预估金额300亿台币，25日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 詹静宜)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”