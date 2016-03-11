基金产业：最近一周投资者对股票与垃圾级债券基金的兴趣回温--理柏

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
路透纽约3月10日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，上周投资者风险偏好回温，美国应税债券基金吸收资金速度创一年来最快；股票基金出现2016年以来首次单周净流入。
数据显示，3月9日止当周，美国股票基金吸引46亿美元资金净流入，终结连续九周流出的局面。
理柏表示，美国应税共同债券基金与上市交易基金(ETF)流入58亿美元资金净流入，为连续第七周流入。投资级企业债基金流入21亿美元；另外，高收益“垃圾级”债券基金流入18亿美元，连续第四周流入。
“投资者愿意多冒一点风险，”理柏研究分析师Pat Keon表示，“有迹象显示经济持续强劲增长。”
专门投资美股的基金净流入34亿美元，国际股票基金则有11亿美元流入。
数据显示，新兴市场股票基金流入16亿美元，为2015年4月以来最多。专门投资中国的股票基金流入500万美元，结束一连九周外流局面。
同期专门投资能源、金融、房地产和科技的基金亦出现资金净流入。根据理柏的记录，科技基金净流入2.08亿美元，为2016年以来首见。
当周国际与全球债券基金吸引8,100万美元流入，为11月来首次单周净流入。(完) (编译 陈宗琦；审校 许娜)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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