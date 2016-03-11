台湾汇市：台币早盘实质汇价走扬，因人民币劲升引外资大举抛汇

路透台北3月11日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价走升。交易员指出，受到人民币兑美元中间价 强劲升值，且升破6.5元大关带动，韩元跟着走扬，引发外资进场抛汇，台币开低走高，再度升破32.900价位。

他们表示，欧洲央行如市场预期进一步扩大资产购买规模，早盘台币一度受美元走强影响，走势偏弱；岂料随后因人民币中间价开盘即狂升，韩元率先反应跟进走涨，台币瞬间摆脱偏贬格局，止贬走扬。

〞感觉上早盘美元是要上去的，但人民币一开盘就升很多，外资进场丢美元，就这样被(美元)丢下来了。〞一位民营银行交易员说。

另一大型银行交易员说，今天早盘市场比较混乱，一大早原受欧洲央行扩大购债规模影向，台币走势原呈偏贬走势，惟随人民币开盘且中间价强升，且直攻6.4905元价位，加上韩元跟涨，台币在外资进场抛出美元带动下走扬。

中国人民币兑美元中间价 周五报6.4905元，较昨日大涨逾200点子，创年内新高，因隔夜欧央行利率决议以及会后声明远超预期，国际美元指数 大幅回落，并创下近一个月新低。

本地时间10:10，韩元兑美元 报1,202.3，昨日收在1,203.5；台股加权指数 涨0.18%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.755/32.795，上日收在32.7780。

早盘台币实质交易区间落在32.953-32.870；上日则在32.914-32.989。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.800-33.950

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