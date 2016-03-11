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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 10:07 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲盘整固海外市场跌势

0155GMT，
    
    *  美元指数在亚洲陷入窄幅区间，开盘下跌1%
    *  沪综指下跌0.3%，日股日经指数挫跌1%，除日本外亚股微跌0.1%
，E-迷你标普500指数期货小涨0.15%，美国原油期货上扬0.75%
    *  动能指标中性，五日、10日和20日移动均线走势矛盾，20日波林
格区间收缩
    *  纽约盘低位95.93和昨日跌势的38.2%回档位96.88分别为初步支撑
位/阻力位
    *  图表：reut.rs/1WdmpFE (完)
      
      
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    全部现汇报价             

 (编译 徐文焰；审校 张若琪)

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