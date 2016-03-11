《汇市简讯》美元指数在亚洲盘整固海外市场跌势

0155GMT， * 美元指数在亚洲陷入窄幅区间，开盘下跌1% * 沪综指下跌0.3%，日股日经指数挫跌1%，除日本外亚股微跌0.1% ，E-迷你标普500指数期货小涨0.15%，美国原油期货上扬0.75% * 动能指标中性，五日、10日和20日移动均线走势矛盾，20日波林 格区间收缩 * 纽约盘低位95.93和昨日跌势的38.2%回档位96.88分别为初步支撑 位/阻力位 * 图表：reut.rs/1WdmpFE (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张若琪)