美国债市：30年期公债标售吸引强劲需求，投标倍数为三个月最高

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
路透纽约3月10日 - 美国财政部周四发售120亿美元30年期公债，吸引到强劲的投资者需求。此前两次连续标债均未达到预期。
此次30年期公债的投标倍数为2.33，是该券种三次标售以来的最高倍数。上次在2月标售30年期公债时的投标倍数为2.09。
最新标售的美国30年期公债得标利率为2.720%，高于2月标债时的2.500%，但比交易商原本的预期水准低大约1个基点。
30年期公债的强劲买需激发了公开市场上对公债的需求，推动较长期限公债收益率脱离盘中高位。
30年期公债标售结果平息了投资者对美国公债需求状况的担忧。在周二的240亿美元三年期公债及周三的200亿美元10年期公债标售中，投资者需求均令人失望。
基金管理公司、外国央行和其他间接竞标者买进60.95%，创三个月来最大份额。
小型债券交易商和其他直接竞标者买进12.01%，创10月来最高份额，2月份标债时为10.25%。
一级交易商买进27.04%，低于2月时的31.73%，创12月来最低份额。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23