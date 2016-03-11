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债券 | 2016年 3月 11日 星期五 10:27 BJT

美国债市：30年期公债标售吸引强劲需求，投标倍数为三个月最高

路透纽约3月10日 - 美国财政部周四发售120亿美元30年期公债，吸引到强劲的投资者需求。此前两次连续标债均未达到预期。

此次30年期公债的投标倍数为2.33，是该券种三次标售以来的最高倍数。上次在2月标售30年期公债时的投标倍数为2.09。

最新标售的美国30年期公债得标利率为2.720%，高于2月标债时的2.500%，但比交易商原本的预期水准低大约1个基点。

30年期公债的强劲买需激发了公开市场上对公债的需求，推动较长期限公债收益率脱离盘中高位。

30年期公债标售结果平息了投资者对美国公债需求状况的担忧。在周二的240亿美元三年期公债及周三的200亿美元10年期公债标售中，投资者需求均令人失望。

基金管理公司、外国央行和其他间接竞标者买进60.95%，创三个月来最大份额。

小型债券交易商和其他直接竞标者买进12.01%，创10月来最高份额，2月份标债时为10.25%。

一级交易商买进27.04%，低于2月时的31.73%，创12月来最低份额。(完)

(编译 王兴亚；审校 龚芳)

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