中国个股：三安光电拟2.26亿美元并购环宇通讯半导体，提升技术能力

路透上海3月11日 - 中国三安光电股份有限公司 周五公告称，全资子公司厦门市三安集成电路公司拟以2.26亿美元合并环宇通讯半导体控股公司 ，取得后者全部股权；此举可以为公司迅速提升技术能力、拓展新的业务范围和开拓海内外市场提供强有力保障。

公告显示，双方已签订意向书，3月底前，双方还将签订合并契约。环宇通讯半导体同意，在6月底前，若公司董事会或股东会决定接受第三人提出的竞争要约，公司将向三安支付3,000万美元。

环宇通讯主要从事砷化镓/磷化铟/氮化镓高阶射频及光电元件化合物半导体晶圆制造代工、相关知识财产权授权与先进光电产品之研究、开发、制造及销售业务等。

公告称，此次合并完成后，可迅速带动三安横跨射频通讯和光通讯元件技术水平和专利平台、先进的国际管理理念、广阔的国际客户网络与公司现有业务技术与产能形成互补；有利于加快公司集成电路业务的发展进程，扩大业务范围及规模，提高公司盈利水平，提升核心竞争力。