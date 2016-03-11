中国个股：三安光电拟2.26亿美元并购环宇通讯半导体，提升技术能力

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
路透上海3月11日 - 中国三安光电股份有限公司 周五公告称，全资子公司厦门市三安集成电路公司拟以2.26亿美元合并环宇通讯半导体控股公司 ，取得后者全部股权；此举可以为公司迅速提升技术能力、拓展新的业务范围和开拓海内外市场提供强有力保障。
公告显示，双方已签订意向书，3月底前，双方还将签订合并契约。环宇通讯半导体同意，在6月底前，若公司董事会或股东会决定接受第三人提出的竞争要约，公司将向三安支付3,000万美元。
环宇通讯主要从事砷化镓/磷化铟/氮化镓高阶射频及光电元件化合物半导体晶圆制造代工、相关知识财产权授权与先进光电产品之研究、开发、制造及销售业务等。
公告称，此次合并完成后，可迅速带动三安横跨射频通讯和光通讯元件技术水平和专利平台、先进的国际管理理念、广阔的国际客户网络与公司现有业务技术与产能形成互补；有利于加快公司集成电路业务的发展进程，扩大业务范围及规模，提高公司盈利水平，提升核心竞争力。
环宇通讯半导体周五早盘报99.80台币，跌2.63%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。