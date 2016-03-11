澳新汇市：澳新货币兑欧元下跌，澳元兑美元仍表现出色

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
澳元兑美元 小幅升至0.7470美元，距离八个月高点0.7528不远。本周有望录得0.4%的周线涨幅，自3月1日以来已累计上涨0.03美元。
澳元贸易加权汇率 报63.8，创去年7月以来最高水准，并有望连续第四周上升。
澳元兑新西兰元 微跌至1.1153新西兰元，周四曾触及五个月高点1.1285，因新西兰央行周四出人意料地宣布降息，并暗示可能进一步降息。
“随着对新西兰放松政策的预期明显增强，我们看到澳元/新西兰元进入一个新的可能更高的区间，”澳新银行称，并称其预计新西兰央行将再降息两次。
新西兰元兑美元 周五升至0.6683美元，上日曾一度跌至0.6618。本周仍累计下跌1.8%，主要因新西兰央行降息所致。(完)
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(编译 孙国玉/汪红英；审校 戴素萍/王兴亚)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)