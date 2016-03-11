澳新汇市：澳新货币兑欧元下跌，澳元兑美元仍表现出色

澳元兑美元 小幅升至0.7470美元，距离八个月高点0.7528不远。本周有望录得0.4%的周线涨幅，自3月1日以来已累计上涨0.03美元。

澳元贸易加权汇率 报63.8，创去年7月以来最高水准，并有望连续第四周上升。

澳元兑新西兰元 微跌至1.1153新西兰元，周四曾触及五个月高点1.1285，因新西兰央行周四出人意料地宣布降息，并暗示可能进一步降息。

“随着对新西兰放松政策的预期明显增强，我们看到澳元/新西兰元进入一个新的可能更高的区间，”澳新银行称，并称其预计新西兰央行将再降息两次。

新西兰元兑美元 周五升至0.6683美元，上日曾一度跌至0.6618。本周仍累计下跌1.8%，主要因新西兰央行降息所致。(完)

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