台湾债市：10年债殖利率早盘微扬，因欧洲央行总裁暗示降息周期结束

路透台北3月11日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周五早盘微扬。交易员表示，由于欧洲央行总裁德拉吉暗示不会再继续降息，带动105/4殖利率随美债开高，惟仍有买盘进场及上日借券利率有少量成交到负1%，较不利空方操作，皆令殖利率升幅收敛。

他们指出，市场普遍预期台湾央行月底持续降息，对台债多头形成保护伞，因此每当105/4殖利率弹高即有买盘顺势承接，压抑其弹升空间，今日料暂在0.81%附近狭幅整理。

〞降息药效不好，还会加倍吃吗？除非热钱又大举进来。〞一位大型证券交易员说。

交易员并提及，目前28天期存单利率为0.73%，明显高于五年期公债殖利率，银行端当然追逐较高利率的央行存单，也不愿钱进短券市场，造成短券交投冷清，资金转而簇拥105/4，尽管该券殖利率屡探新低，但预料短线殖利率下档可能性仍高于上档。

欧洲央行周四下调利率以提振欧元区经济，将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，令金融市场感到意外。欧洲央行并扩大量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元至800亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。

交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.81-0.82%。

美国公债收益率周四在震荡交易中上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，他预计欧洲央行不会在周四下调利率基础上进一步降息。指标10年期公债 价格下跌11/32，收益率报1.931%，周三尾盘报1.892%。

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