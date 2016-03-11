韩国金融市场：人民币中间价创年内最强推动韩元转跌为升；韩股上扬

一汇市交易员指出，韩元开盘偏弱，中国央行公布人民币中间价后，美元多仓遭到削减 ，令韩元受到提振。 Park Yuna并称，如果下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议维持利率不变，风 险资产买需或许会更强。 韩国股市小升，下周将有美国及日本央行会议，在此之前投资人态度审慎。 0220GMT，韩国综合股价指数 升0.2%，至1,972.67点。 接近盘中时，外资买超韩股445亿韩元。下跌及上涨家数分别为450及333。 韩国三年期公债3月期约 下跌0.11点，至110.03。 0220GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,200.7 1,203.5 日圆/韩元 10.5995/68 10.6452 韩国公债期货 * 110.03 110.14 韩国综合股价指数 1,972.67 1,969.33 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 高琦/蔡美珍；审校 王兴亚/张若琪)