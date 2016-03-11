《汇市简讯》美元/坡元走势迟滞，在1.3780附近遇到买盘

0235GMT * 美元/坡元因美元/人民币走低而承压，但在1.3780附近遇到买盘 * 美元/人民币中间价下跌后，美元/坡元下滑，触及低点1.3778 * 美元/坡元最新报1.3791-96，截止目前交投于1.3778-1.3820区间 * 低接买盘仍带来支撑(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 龚芳)