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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 10:49 BJT

《汇市简讯》美元/坡元走势迟滞，在1.3780附近遇到买盘

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    *  美元/坡元因美元/人民币走低而承压，但在1.3780附近遇到买盘
    *  美元/人民币中间价下跌后，美元/坡元下滑，触及低点1.3778
    *  美元/坡元最新报1.3791-96，截止目前交投于1.3778-1.3820区间
    *  低接买盘仍带来支撑(完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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