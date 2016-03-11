墨西哥央行：总裁称对意外升息的成果满意，必要时将再次采取行动

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
路透阿卡普尔科3月10日 - 墨西哥央行总裁卡斯腾斯周四表示，该行对于意外升息及新汇率干预政策的成果感到满意，“必要时”将再度采取行动。
在一场于阿卡普尔科举行的银行业年度会议上，卡斯腾斯称关于2月17日采取的连串行动 ，央行有着详细的沙盘推演；当天墨西哥财政部也宣布缩减预算。
对于那些打压墨西哥披索的投机客而言，央行所采取行动是一招奇袭；墨西哥披索为全球流动性最佳货币之一，当市场对新兴市场资产信心转差时，墨西哥披索常被当作放空套利的对象。
墨西哥披索在2016年全球市场动荡中表现敬陪末座，但过去几周内已经扳回年度跌幅的一半。
卡斯腾斯在论及股市及披索涨势时称，“财政部与央行的联合行动成果符合预期。”
卡斯腾斯强调与联邦政府协调行动“完全不会削弱墨西哥央行的独立性。”
他同时表示，墨西哥央行将从下月起推出一套名为SPID的银行间支付新系统，以处理美元交易。该系统的目的在于降低墨西哥银行业者对外国往来银行的依赖。(完)
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23