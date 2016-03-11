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债券 | 2016年 3月 11日 星期五 11:12 BJT

墨西哥央行：总裁称对意外升息的成果满意，必要时将再次采取行动

路透阿卡普尔科3月10日 - 墨西哥央行总裁卡斯腾斯周四表示，该行对于意外升息及新汇率干预政策的成果感到满意，“必要时”将再度采取行动。

在一场于阿卡普尔科举行的银行业年度会议上，卡斯腾斯称关于2月17日采取的连串行动 ，央行有着详细的沙盘推演；当天墨西哥财政部也宣布缩减预算。

对于那些打压墨西哥披索的投机客而言，央行所采取行动是一招奇袭；墨西哥披索为全球流动性最佳货币之一，当市场对新兴市场资产信心转差时，墨西哥披索常被当作放空套利的对象。

墨西哥披索在2016年全球市场动荡中表现敬陪末座，但过去几周内已经扳回年度跌幅的一半。

卡斯腾斯在论及股市及披索涨势时称，“财政部与央行的联合行动成果符合预期。”

卡斯腾斯强调与联邦政府协调行动“完全不会削弱墨西哥央行的独立性。”

他同时表示，墨西哥央行将从下月起推出一套名为SPID的银行间支付新系统，以处理美元交易。该系统的目的在于降低墨西哥银行业者对外国往来银行的依赖。(完)

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