日本股市：日经指数早盘下跌，因ECB总裁言论引发波动并打压风险偏好

“德拉吉的暗示一出...汇市便出现U型反转，再加上担心欧洲央行可能已经快没有弹药了，这些都加剧亚洲市场的跌压，”Tyton Capital Advisors的联席董事总经理Andrew Meredith说。

Pansonic 和普利司通 早盘均下滑2%，索尼 小跌0.8%。日产汽车 和本田汽车 均下滑1.6%。

一些交易员担心，欧洲央行的意外措施可能会限制日本央行总裁黑田东彦在下次政策会议上的操作空间。

“大家已经在担心黑田可能没多少子弹了，”Parry International Trading的董事总经理Gavin Parry说。

“我们现在认为，日本央行更有可能会先观望美国联邦公开市场委员会(FOMC)的动作，尤其是日央行委员会将迎来一位新委员，取代之前的一位持反对意见的委员。”

日本东证股价指数(TOPIX) 早盘跌0.7%，报1,343.41点，33个分项指数只有四个上升，周线料收低2.3%左右。