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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 11:10 BJT

台湾股市：早盘变动不大，科技股下跌

鸿海 和台积电 分别下跌0.1%和0.3%。鸿海公布2月营收小增，台积电2月营收则下滑。

电子类指数 持平，金融保险类指数 跌0.4%。

台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超79.83亿台币，连10个交易日买超共计704.20亿台币。

台湾央行总裁彭淮南周四称，要达成今年经济成长预估的1.47%，“必须加倍努力”，而目前的货币政策已经很宽松了。 (完) 　　

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