台湾股市：早盘变动不大，科技股下跌

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
鸿海 和台积电 分别下跌0.1%和0.3%。鸿海公布2月营收小增，台积电2月营收则下滑。
电子类指数 持平，金融保险类指数 跌0.4%。
台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超79.83亿台币，连10个交易日买超共计704.20亿台币。
台湾央行总裁彭淮南周四称，要达成今年经济成长预估的1.47%，“必须加倍努力”，而目前的货币政策已经很宽松了。 (完)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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