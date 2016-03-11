台湾股市：早盘变动不大，科技股下跌

鸿海 和台积电 分别下跌0.1%和0.3%。鸿海公布2月营收小增，台积电2月营收则下滑。

电子类指数 持平，金融保险类指数 跌0.4%。

台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超79.83亿台币，连10个交易日买超共计704.20亿台币。