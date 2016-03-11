中国债市动态：现券及期货均向好，通胀走高难持续经济前景仍黯淡

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
路透北京3月11日 - 中国银行间市场周五早盘现券收益率小幅下行，国债期货亦走高。交易员称，市场认为2月通胀高企情况缺乏可持续性，且预计当月信贷数据会有所下滑，反映实体需求仍不足，经济前景仍然偏黯淡。
“今天市场情绪还可以，因为从整体情况来看，经济目前也没有什么太好的迹象，而且前一段时间收益率反弹幅度确实也不少，现在回落也正常。”华南一券商交易员说，“2月通胀虽然较高，但有偶然性，大家觉得后面应该不会特别高。”
他并称，现券收益率自从去年12月以来一直处在区间波动，未有明显方向选择，目前总体仍然略偏空，但经济低迷制约收益率反弹空间，短期震荡概率较大。
中国央行将于近日发布2月金融数据，而明天上午央行行长周小川将召开新闻发布会，阐述中国金融改革与发展话题。
中国2月CPI同比上涨2.3%，为2014年7月以来最高；当月PP同比下跌4.9%，降幅为八个月来最小。
一级市场方面，业内人士透露，中国财政部稍早招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率1.9431%，边际中标收益率为2.0075%，投标倍数2.49倍；同时招标的六个月期贴现国债，加权中标收益率1.9542%，边际中标收益率为1.9848%，投标倍数3.01倍。
剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1650%/3.15%，上日尾盘为3.19%/3.17%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.595元人民币，较上日结算价微涨0.06%；10年期国债主力合约T1606 收报99.480元，较上日结算价涨0.13%。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。