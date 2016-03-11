中国债市动态：现券及期货均向好，通胀走高难持续经济前景仍黯淡

路透北京3月11日 - 中国银行间市场周五早盘现券收益率小幅下行，国债期货亦走高。交易员称，市场认为2月通胀高企情况缺乏可持续性，且预计当月信贷数据会有所下滑，反映实体需求仍不足，经济前景仍然偏黯淡。

“今天市场情绪还可以，因为从整体情况来看，经济目前也没有什么太好的迹象，而且前一段时间收益率反弹幅度确实也不少，现在回落也正常。”华南一券商交易员说，“2月通胀虽然较高，但有偶然性，大家觉得后面应该不会特别高。”

他并称，现券收益率自从去年12月以来一直处在区间波动，未有明显方向选择，目前总体仍然略偏空，但经济低迷制约收益率反弹空间，短期震荡概率较大。

中国央行将于近日发布2月金融数据，而明天上午央行行长周小川将召开新闻发布会，阐述中国金融改革与发展话题。

中国2月CPI同比上涨2.3%，为2014年7月以来最高；当月PP同比下跌4.9%，降幅为八个月来最小。

一级市场方面，业内人士透露，中国财政部稍早招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率1.9431%，边际中标收益率为2.0075%，投标倍数2.49倍；同时招标的六个月期贴现国债，加权中标收益率1.9542%，边际中标收益率为1.9848%，投标倍数3.01倍。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1650%/3.15%，上日尾盘为3.19%/3.17%。