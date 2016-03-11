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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 11:42 BJT

中国新债：农发行下周三将增发至多200亿元四期固息债，期限7-20年

路透上海3月11日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(16日)招标发行至多200亿元人民币四期固息债，期限包括七年、10年、15年和20年。

上述四期债中为该行今年第7-10期第二次增发债，票面利率分别为3.28%、3.37%、3.95%和3.95%。

具体发行条款如下：

2016年7-10期增发债

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招标规模上限 7年：70亿；10年：80亿；15年：20亿；20年：30亿

期限/计息方式 7/10/15/20年固息

招标时间 7/10年：3月16日下午14:00-15:00

15/20年：3月16日下午14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 3月18日

起息日 7/10/15/20年：2月26日

发行期 3/17-3/18

上市日 3月22日

基本承销额 无

承揽费 7/10/15年：0.15%；20年：0.20%

-----------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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