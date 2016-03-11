中国新债：农发行下周三将增发至多200亿元四期固息债，期限7-20年

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
路透上海3月11日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(16日)招标发行至多200亿元人民币四期固息债，期限包括七年、10年、15年和20年。
上述四期债中为该行今年第7-10期第二次增发债，票面利率分别为3.28%、3.37%、3.95%和3.95%。
具体发行条款如下：
2016年7-10期增发债
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招标规模上限 7年：70亿；10年：80亿；15年：20亿；20年：30亿
期限/计息方式 7/10/15/20年固息
招标时间 7/10年：3月16日下午14:00-15:00
15/20年：3月16日下午14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 3月18日
起息日 7/10/15/20年：2月26日
发行期 3/17-3/18
上市日 3月22日
基本承销额 无
承揽费 7/10/15年：0.15%；20年：0.20%
-----------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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