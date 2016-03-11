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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 12:21 BJT

香港个股：北京汽车股份短暂暂停买卖，待发出一则潜在收购的消息

路透香港3月11日 - 中国主要乘用车制造商--北京汽车股份有限公司 周五称，其股份短暂暂停买卖，以待发出一则可能有关潜在收购的内幕消息公告。

停牌前，北京汽车周四收报5.96港元，过去一个月累计涨近25%。

持有北京汽车10%股份的德国豪华车生产商戴姆勒 于去年9月证实正与北汽商谈允许后者参股戴姆勒事宜，今年初戴姆勒执行长蔡澈（Dieter Zetsche）再表示，对北汽拟入股戴姆勒持欢迎态度。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)

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