香港个股：北京汽车股份短暂暂停买卖，待发出一则潜在收购的消息

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
路透香港3月11日 - 中国主要乘用车制造商--北京汽车股份有限公司 周五称，其股份短暂暂停买卖，以待发出一则可能有关潜在收购的内幕消息公告。
停牌前，北京汽车周四收报5.96港元，过去一个月累计涨近25%。
持有北京汽车10%股份的德国豪华车生产商戴姆勒 于去年9月证实正与北汽商谈允许后者参股戴姆勒事宜，今年初戴姆勒执行长蔡澈（Dieter Zetsche）再表示，对北汽拟入股戴姆勒持欢迎态度。 （完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。