中国货币市场：供给充裕回购利率窄幅波动，宽松无虞短期预期偏乐观

路透上海3月11日 - 中国银行间市场周五资金面宽松无虞，回购利率窄幅波动。交易人士表示，央行本周公开市场净回笼逾两千亿，但丝毫无碍流动性宽松局面，场内大行供给充裕，即便质押信用债品种的机构亦拆借基本无忧。

他们并称，若央行保持稳健宽松态度不改，短期暂难有其它因素撼动宽松格局，目前市场资金面预期仍属平稳偏乐观。

“很松啊，大家最近都很有钱的，”上海一银行交易员称，昨天就有机构来预约融出今天的资金了，估计下午就不断有会减点出资的，公开市场回笼的也没什么影响，感觉基本都能对冲掉，整体预期还算乐观。

中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币的逆回购操作，期限七天，利率持平于2.25%；据此计算，本周净回笼2,050亿元。

华东另一银行交易员表示，昨天下午有一些出不掉资金的机构，不过质押信用债品种的机构还是有需求的，相较之下，质押利率债品种机构可以随时拆借，基本都有充足供给。

她并解释称，虽然从降准投放的资金量和逆回购到期资金来看，实际资金增量有限，但是央行宽松态度来保障流动性平稳的举措，对市场信心的巩固还是很有帮助的；接下来3月中旬的缴税估计也难有很大扰动，暂时心态还是比较平稳。

此外，上海银行间同业拆借中心利率SHIBOR今年以来持续走低，三个月期Shibor利率 最新报2.7990%，较年初已经累积下跌近30个基点；一年期品种最新报3.0955%，较年初下行25个基点左右。

中国央行副行长易纲周五称，货币政策总量还是稳健，局部偏松，比如通过抵押补充贷款（PSL）发放棚户区贷款。他是在全国两会间隙对记者发表上述评论的。今年政府工作报告提出，稳健的货币政策要灵活适度。今年广义货币M2预期增长13%左右，社会融资规模余额增长13%左右。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9392 1.9409 -0.17

七天 2.2757 2.2792 -0.35

14天 2.5249 2.5060 +1.89

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.6050 1.6900 -8.50

七天 1.7500 1.7450 +0.50

14天 1.9200 1.6000 +32.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9500 1.9500 +0.00

七天 2.3000 2.3200 -2.00

14天 2.5700 2.5200 +5.00

Shibor

其中:隔夜 1.9450 1.9470 -0.20

七天 2.2820 2.2800 +0.20

三个月 2.7990 2.8040 -0.50