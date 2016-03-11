香港个股：青岛银行完成发行第一期共计40亿元人民币绿色金融债券

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
路透香港3月11日 - 中国城市商业银行--青岛银行 周五称，完成发行第一期共计40亿元人民币的绿色金融债券。
据公告，是次发行的债券有两个品种，分别为本金总额35亿元三年期以及本金总额5亿元五年期的债券，票面利率分别为3.25%及3.4%；债券面值与发行价格均为100元。
青岛银行此前宣布获准在全国银行间债市公开发行不超过80亿元绿色金融债券，募集资金专项用于绿色产业项目贷款。
该行高管此前在业绩记者会上表示，由于外贸形势严峻，今年将继续压缩制造业占公司贷款业务的比重，并向民生、水利、环保和高新企业贷款倾斜。
青岛银行周五早盘收升1.43%，报4.97港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。