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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 12:33 BJT

香港个股：青岛银行完成发行第一期共计40亿元人民币绿色金融债券

路透香港3月11日 - 中国城市商业银行--青岛银行 周五称，完成发行第一期共计40亿元人民币的绿色金融债券。

据公告，是次发行的债券有两个品种，分别为本金总额35亿元三年期以及本金总额5亿元五年期的债券，票面利率分别为3.25%及3.4%；债券面值与发行价格均为100元。

青岛银行此前宣布获准在全国银行间债市公开发行不超过80亿元绿色金融债券，募集资金专项用于绿色产业项目贷款。

该行高管此前在业绩记者会上表示，由于外贸形势严峻，今年将继续压缩制造业占公司贷款业务的比重，并向民生、水利、环保和高新企业贷款倾斜。

青岛银行周五早盘收升1.43%，报4.97港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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