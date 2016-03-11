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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 12:58 BJT

《全球汇市》欧元在欧洲央行暗示暂停降息后维持在高位

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1164  1.1176  -0.11  +2.80  1.0860
    美元/日圆            113.55  113.18  +0.33  -5.61  120.30
    欧元/日圆         126.79  126.52  +0.21  -2.82  130.47
    美元/瑞郎            0.9850  0.9845  +0.05  -1.68  1.0018
    英镑/美元            1.4274  1.4275  -0.01  -3.15  1.4738
    美元/加元            1.3282  1.3344  -0.46  -4.02  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4834  6.5027  -0.30  -1.29  6.5680
    澳元/美元            0.7484  0.7451  +0.44  +2.87  0.7275
    新西兰元/美元        0.6686  0.6662  +0.36  -2.04  0.6825
    澳元/日圆         84.980  84.350  +0.75  -3.01  87.620
    新西兰元/日圆     75.920  75.460  +0.61  -7.39  81.980
    英镑/日圆         162.10  161.62  +0.30  -8.53  177.22
    澳元/新西兰元     1.1190  1.1167  +0.21  +4.93  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/汪红英/许娜/蔡美珍；审校 戴素萍/高琦/郑茵)

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