《全球汇市》欧元在欧洲央行暗示暂停降息后维持在高位

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1164 1.1176 -0.11 +2.80 1.0860 美元/日圆 113.55 113.18 +0.33 -5.61 120.30 欧元/日圆 126.79 126.52 +0.21 -2.82 130.47 美元/瑞郎 0.9850 0.9845 +0.05 -1.68 1.0018 英镑/美元 1.4274 1.4275 -0.01 -3.15 1.4738 美元/加元 1.3282 1.3344 -0.46 -4.02 1.3839 美元/离岸人民币 6.4834 6.5027 -0.30 -1.29 6.5680 澳元/美元 0.7484 0.7451 +0.44 +2.87 0.7275 新西兰元/美元 0.6686 0.6662 +0.36 -2.04 0.6825 澳元/日圆 84.980 84.350 +0.75 -3.01 87.620 新西兰元/日圆 75.920 75.460 +0.61 -7.39 81.980 英镑/日圆 162.10 161.62 +0.30 -8.53 177.22 澳元/新西兰元 1.1190 1.1167 +0.21 +4.93 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/许娜/蔡美珍；审校 戴素萍/高琦/郑茵)
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。