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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 12:49 BJT

日本股市：日经指数午盘转涨，日圆走软及油价上涨构成提振

Panasonic 午后交易中上涨0.7%，早盘是下跌2.7%。索尼 攀升0.8%，收复稍早跌去2.2%的失地。

东证股价指数 升0.7%，报1,361.53点，33支分类指数中，除五支外均回升至平盘上方。

JPX-日经500指数 涨0.7%至12,316.28点。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN

香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN

澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN

韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN

英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI

法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 王丽鑫/孙茉莉; 审校 戴素萍/高琦)

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