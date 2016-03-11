港股业绩：富力地产去年净利升7.6%，今年销售目标600亿元人民币

路透香港3月11日 - 中国房地产商--广州富力地产 周五宣布，去年净利按年增长7.6%，受益物业发展盈利上升，但同时公司主要货币人民币及马币兑美元汇率下滑带来汇兑亏损部份抵销了盈利增长。

公司并宣布，订下2016年合同销售目标为600亿元，比去年完成的544亿元高约一成。

截至去年12月底止年度，富力地产的股东应占净利（不计少数股东权益及永久性资本工具持有者应占溢利）为56.16亿元人民币，基本符合汤森路透SmartEstimate®综合分析师预测的53.4亿元。其2014年度净利为52.2亿。期内，公司因人民币及马币兑美元汇价下调，产生了12.1亿元的汇兑损失。酒店营运及其他业务(包括物业管理、建筑服务及足球队)亦录得亏损。

由于富力地产近年利用境外高息市场和境内短期高息融资产品，作为物业发展的主要资金来源，使负债比率显着上升，净负债比率由2012年末的85%上升至去年末的124%。

富力地产董事长李思廉在业绩报告中称，公司将有计划地控制开支，逐步偿还或减少高成本债务。

＂监于市场状况改善以及宏观调控的进一步放宽，我们有信心达成目标。在A股成功上市将会是本集团制定未来发展方向的重要考虑。＂李思廉说。

富力地产去年的合同销售额为544亿元，基本完成去年中下调后550亿元的销售目标（原来为600亿元）。毛利率及净利率分别达32.1%及15.2%。期内，公司推出了第二个海外项目，位于澳洲布里斯本的项目，且大部份已竣工的项目已经出售。

公司表示，去年继续选择性进行土地收购，以保留资本实力作为重要策略，而过去两年收购的土地充份补充土地储备，足以应付销售目标。此外，公司除主力数购一线和二线城市土地外，也集中收购从出售至交付周期较短的高周转项目。

公布业绩前，富力地产早盘收高1.11%，报10港元。（完）

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