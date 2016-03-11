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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 13:37 BJT

日本债市：公债价格下滑，因欧洲央行总裁暗示降息周期结束

日债期货6月合约<0#2JGB:>跌幅一度达0.81点。最新下跌0.17点至150.94。
    
    现货市场方面，10年期公债收益率 上升2.0个基点至负0.005%。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.155%     +2.0   -0.175%
    五年期公债        -0.135%     +2.0   -0.155%
    10年期公债       -0.005%     +2.0   -0.025%
    20年期公债        0.540%     +5.0    0.490%
    30年期公债        0.790%     +3.0    0.760%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.47    -0.19    151.66
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 杜明霞/张若琪 审校 陈宗琦/王兴亚)

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