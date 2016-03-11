更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，月内资金供应无虞

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
* 短率持稳低位，月内资金供应无虞 * 下周存单到期量大，短率有靠拢低位可能 * 国际债交割空窗期，寿险资金偏多 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北3月11日 - 台湾银行间短率周五续稳低位。资金调度人员表示，今日市况偏向宽松，拆入方缺乏 新资金需求，多以到期续做为主，利率则稳在既有区间。 由于下周央行定存单到期逼近2兆台币，一般预料，短率将持稳或续靠拢区间低位的可能。市场将观望24 日央行举行的理监事会议是否做出进一步宽松举措，此将影响对季底资金情势的判断。 〞都是到期续，没有新的拆出，感觉大家都多钱。〞一位大型银行交易员说。 另一大型票券商交易主管也称，今日相当宽裕，由于都是月内的资金，因此无论一周还是两周的拆款利率 都没有差别。 今日午间央行标售的两年期定存单得标利率符合预期，投标倍数较前次走高。交易员表示，主要因部分银 行将无法跨季的资金投入标售，但没有积极抢标。 台湾央行周五宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.436%，标售结果符合市场 预估的0.430-0.440%。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.950 33.080 台湾加权股价指数<.TWII 8,706.14 8,660.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.220-0.350% 0.220-0.350% --两周拆款利率区间 0.260-0.350% 0.250-0.360% **寿险买票需求增** 短票市场方面，大型票券商指出，近期因国际债发行偏少，寿险端买票需求升温，对于取得跨季资金帮助 不小。 票券商认为，经历1、2月底资金紧俏的教训，对仰赖拆款以度过月、季底多所忌惮，纵然短票利率较高， 但若能及早取得跨季资金，仍属值得。 〞寿险最近交易比重多了一倍，对跨季有帮助。〞一位大型票券公司交易主管说。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.35-0.36%，部分在0.37、0.38%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.366%，前日0.365%； 上日区间在0.30-0.44%，前日在0.35-0.38%；上日成交量49.74亿台币，前日在21.36亿台币。 台湾央行周五共发行1,264亿台币定存单，与今日到期金额1,260亿台币相较，存单发行余额增4亿台币。 下周央行定存单到期1兆9,402.3亿台币，分别为：周一5,338.3亿台币、周二1,823.8亿台币、周三4,877. 0亿台币、周四1,544.2亿台币、周五5,819.0亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为负50亿台币，累积至周日止超额准备负335亿台币、加计前期1 %的超额准备为1,113亿台币。 **投信公债RP靠向低位** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信资金偏多，公债承做的利率逐步往低端靠拢。下周由于 没有特别宽松、紧缩因子影响，预料利率走势将持平。 交易员指出，随着时序即将迈入下半月，将会引导客户将资金落点跨过季底。央行于24日召开的理监事会 议仍是一大变数，若如预期降息，季底因素料将不明显，反之则转为紧俏。 〞投信最近也慢慢做公债了，偏高的利率有机会调整。〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%，部分银行端在0.35-0.36%，同上 日；公司债附买回利率主要成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债 附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完) (审校)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41