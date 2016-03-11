美国总统奥巴马与加拿大总理特鲁多亲切互动关系良好

标题新闻：韩国媒体引述军方消息称，朝鲜(北韩)可能准备试射一枚新型升级版洲际弹道导弹
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月10日 - 美国总统奥巴马周四在白宫盛情欢迎加拿大总理贾斯汀·特鲁多，为美加关系多年来的尴尬局面翻篇，明确表示与特鲁多心有灵犀。
“他的竞选主题是希望和改变。他的正面和乐观愿景激励着年轻人，”奥巴马在白宫椭圆办公室与特鲁多会面后说道。
“因此，从我的角度看，有什么不喜欢的呢？”奥巴马指出，并提到特鲁多对环境问题的承诺。
奥巴马在国宴上语气温暖、不拘礼节，对特鲁多表示他“可能是叫贾斯汀的加拿大人中最受欢迎的”。歌手贾斯汀·比伯也来自加拿大。
这是加拿大领导人自1997年以来首次获得白宫晚宴待遇。特鲁多的前任哈珀从未获得这样的待遇。
在周四上午的欢迎仪式上，奥巴马调侃加拿大境内的冰球队近几年未能在NHL（国家冰球联盟）夺冠一事，对特鲁多开玩笑称：“斯坦利杯（NHL冠军奖杯）在哪儿呢？对不起，是在我的家乡由芝加哥黑鹰队保管吗？”
特鲁多回答道，美国对加拿大出口的需求很大，包括去年帮助芝加哥黑鹰队赢得NHL冠军的三名球星。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
路透1月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-19 BMO MTB.N Q4 2016 M&T Bank Corp 2017-01-19 BMO PPG.N Q4 2016 PPG工业(PPG Industries) 2017-01-19 BMO BBT.N Q4 2016 BB&T Corp 2017-01-19 BMO JBHT.OQ Q4 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2017-01-19 BMO UNP.N Q4 2016 联合太平洋(Union Pacific) 2017-01-19