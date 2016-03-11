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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 14:17 BJT

印尼央行：总裁称“非传统”货币政策应有其限度

路透雅加达3月11日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周五表示，全球的“非传统”货币政策应有其限度。此前欧洲央行推出一套大胆的宽松方案。

“对印尼而言，这是非传统货币政策，应该要有限度，”马托哇都朱对记者说。

欧洲央行周四宣布调降多项利率并扩大资产购置计划规模。

马托哇都朱表示，欧元区的成长复苏要如同20国集团(G20)上次会议提议，在财政扩张的辅助下达成。

印尼央行将于3月16-17日会议做出货币政策决议。(完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)

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