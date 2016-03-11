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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 14:15 BJT

韩国金融市场：韩元受人民币走高激励升至一个月高位，韩股小涨

路透首尔3月11日 - 韩国韩元跳涨至一个月高位，此前中国央行设定的人民币中间价创今年来最高水准。

韩元兑美元 在本地市场收报1,193.1，较周四收盘位1,203.5上涨0.9%。

韩元盘中最高涨至1,193.0，创2月11日以来最高位

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