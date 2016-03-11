台湾股市：收涨跃过8,700点创逾四个月新高，欧洲央行再释宽松有助盘坚

路透台北3月11日 - 台湾股市周五连续第二日收涨跃过8,700点，创逾四个月新高。分析师表示，欧洲央行再释宽松及外资期现货同步做多，皆有助台股续探高位，下周指数料续为高档盘坚格局，暂在年线附近整理，观望美联储议息会议决策。

台湾加权股价指数 收扬0.52%至8,706.14点；此前收盘高位为去年11月5日的8,850.18点；本周则收涨0.72%。今日成交初值 为880.30亿台币，上交易日修正后为869.80亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师指出，欧洲央行进一步释出宽松措施，为资金行情增添助力，让台股维持高姿态盘坚态势，加以外资在期现货持续偏多操作下，短线大盘有望挑战8,725点的年线关卡，若能有效站稳则可望再战9,000点大关，下周关注美联储议息会议决策对全球股市的影响。

〞台股涨多了，再来要看美国状况怎样。〞他说。

不过，台新投顾协理黄文清表示，欧洲央行扩大宽松举措，对台股是正面利多，但短线台股涨幅已大，且逐步靠近年线反压区，仍需留意目前期现货同步做多的外资是否转向，下周上档压力落在8,750点，指数续扬空间已有限。

欧洲央行周四下调所有三大利率并扩大资产购买规模，但央行总裁德拉吉随后暗示将来不会进一步降息。此次行动力度超过预期：资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元；主要再融资利率从0.05%下调至零；将存款利率下调10个基点至负0.40%；隔夜贷款利率从0.3%下调至0.25%。