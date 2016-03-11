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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 14:29 BJT

日本股市：日经指数上涨，受日圆下跌及油价上扬支撑

美元兑日圆反弹后，日经指数稍早由跌转升，抵销稍早因欧洲央行暗示不会有继续降息空间后的跌势。

日经指数收涨0.5%至16,938.87点，但周线下跌0.4%。

东证股价指数 收升0.5%报1,359.32点，JPX-日经500指数 涨0.5%，收报12,296.16点。(完)

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