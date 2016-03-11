台湾债市：指标10年公债殖利率收高，因欧洲央行总裁暗示降息周期结束

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
* 指标10年公债殖利率收高 * 欧洲央行总裁暗示降息周期结束 * 下周105/4殖利率暂看0.80-0.84% 路透台北3月11日 - 台湾10年公债105/4 殖利率周五收高。交易员表示，由于欧洲央行总裁 德拉吉暗示不会再继续降息，带动105/4殖利率随美债开高，惟仍有买盘进场及上日借券利率有少量成交到负1 %，较不利空方操作，令殖利率升幅稍见收敛，惟量缩观望美联储议息决策。 他们指出，目前国际债市弥漫中性偏空气氛，但短线台债维持区间盘整格局，毕竟市场普遍预期台湾央行 月底持续降息，对台债多头形成保护伞，105/4殖利率逢高仍有买盘顺势承接，料将压抑其弹升空间。 〞美国经济还在复苏，升息预期升高，美国10年公债才会在1.9%这边偏高整理。〞一位大型银行交易员说 。 全球债市聚焦美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在3月15-16日召开货币政策会议。美国2月非农就业岗 位急增，是迄今为止就业市场强劲的最明确信号，数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑，并为美联储今 年循序渐进地升息创造条件。 此外，交易员也提及，目前28天期存单利率为0.73%，明显高于五年期公债殖利率，银行端当然追逐较高 利率的央行存单，也不愿钱进短券市场，造成短券交投冷清，资金转而簇拥105/4，尽管该券殖利率屡探新低 ，但预料短线殖利率下档可能性仍高于上档。 另位大型证券交易员也称，五年公债因欠缺流动性，并有避险空单进场，造成今日105/5发行前交易殖利 率弹幅超过三个基点，若续扬逼近0.60%料将有买盘进场，10年热券105/4则因筹码少、流动性佳，较不受国际 债市所累。 交易员预估，下周10年热券105/4期殖利率区间暂看在0.80-0.84%；五年券105/5期发行前交易区间则估在 0.56-0.60%。 台湾股市 周五连续第二日收涨跃过8,700点，创逾四个月新高。分析师表示，欧洲央行再释宽松及 外资期现货同步做多，皆有助台股续探高位，下周指数料续为高档盘坚格局，暂在年线附近整理，观望美联储 议息会议决策。 美国公债收益率周四在震荡交易中上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，他预计欧洲央行不会在周四下调 利率基础上进一步降息。指标10年期公债 价格下跌11/32，收益率报1.931%，周三尾盘报1.892%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 +3.15 0.5865% 0.5630-0.5865% 37.0 10 105/4 +1.31 0.8196% 0.8122-0.8228% 162.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8196% 5 105/5 0.5865% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41