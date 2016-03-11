台湾债市：指标10年公债殖利率收高，因欧洲央行总裁暗示降息周期结束

* 指标10年公债殖利率收高 * 欧洲央行总裁暗示降息周期结束 * 下周105/4殖利率暂看0.80-0.84% 路透台北3月11日 - 台湾10年公债105/4 殖利率周五收高。交易员表示，由于欧洲央行总裁 德拉吉暗示不会再继续降息，带动105/4殖利率随美债开高，惟仍有买盘进场及上日借券利率有少量成交到负1 %，较不利空方操作，令殖利率升幅稍见收敛，惟量缩观望美联储议息决策。 他们指出，目前国际债市弥漫中性偏空气氛，但短线台债维持区间盘整格局，毕竟市场普遍预期台湾央行 月底持续降息，对台债多头形成保护伞，105/4殖利率逢高仍有买盘顺势承接，料将压抑其弹升空间。 〞美国经济还在复苏，升息预期升高，美国10年公债才会在1.9%这边偏高整理。〞一位大型银行交易员说 。 全球债市聚焦美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在3月15-16日召开货币政策会议。美国2月非农就业岗 位急增，是迄今为止就业市场强劲的最明确信号，数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑，并为美联储今 年循序渐进地升息创造条件。 此外，交易员也提及，目前28天期存单利率为0.73%，明显高于五年期公债殖利率，银行端当然追逐较高 利率的央行存单，也不愿钱进短券市场，造成短券交投冷清，资金转而簇拥105/4，尽管该券殖利率屡探新低 ，但预料短线殖利率下档可能性仍高于上档。 另位大型证券交易员也称，五年公债因欠缺流动性，并有避险空单进场，造成今日105/5发行前交易殖利 率弹幅超过三个基点，若续扬逼近0.60%料将有买盘进场，10年热券105/4则因筹码少、流动性佳，较不受国际 债市所累。 交易员预估，下周10年热券105/4期殖利率区间暂看在0.80-0.84%；五年券105/5期发行前交易区间则估在 0.56-0.60%。 台湾股市 周五连续第二日收涨跃过8,700点，创逾四个月新高。分析师表示，欧洲央行再释宽松及 外资期现货同步做多，皆有助台股续探高位，下周指数料续为高档盘坚格局，暂在年线附近整理，观望美联储 议息会议决策。 美国公债收益率周四在震荡交易中上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，他预计欧洲央行不会在周四下调 利率基础上进一步降息。指标10年期公债 价格下跌11/32，收益率报1.931%，周三尾盘报1.892%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 +3.15 0.5865% 0.5630-0.5865% 37.0 10 105/4 +1.31 0.8196% 0.8122-0.8228% 162.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8196% 5 105/5 0.5865% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)