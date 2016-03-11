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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 17:47 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增551亿台币，上周净减485.5亿

路透台北3月11日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增551亿台币；央行存单未到期余额为7兆(万亿)3,
948.90亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减485.5亿台币。
          
   台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
        
 日期    到期量(亿)     发行量(亿)      增加/减少(
                                        亿)
    3/7          10.00          295.00      +285.00
    3/8          62.00          321.00      +259.00
    3/9       2,623.00        2,622.00        -1.00
   3/10       3,004.00        3,008.00        +4.00
   3/11       1,260.00        1,264.00        +4.00
 总计         6,959.00        7,510.00       551.00
  
         91天期发行量(亿)  182天期发行量(亿)
 日期                                       
    3/7                 8                  2
    3/8                48                 14
    3/9                14                  9
   3/10                47                  8
   3/11                50                  6
                      167                 39
 
(完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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