《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增551亿台币，上周净减485.5亿

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
路透台北3月11日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增551亿台币；央行存单未到期余额为7兆(万亿)3, 948.90亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减485.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 3/7 10.00 295.00 +285.00 3/8 62.00 321.00 +259.00 3/9 2,623.00 2,622.00 -1.00 3/10 3,004.00 3,008.00 +4.00 3/11 1,260.00 1,264.00 +4.00 总计 6,959.00 7,510.00 551.00 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 日期 3/7 8 2 3/8 48 14 3/9 14 9 3/10 47 8 3/11 50 6 167 39 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41