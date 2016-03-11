全球金属：2016及2017年全球铜市料将大致平衡--国际铜业研究组织

《汇市简讯》澳元/美元在跌破0.7500后反弹

0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)