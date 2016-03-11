全球金属：2016及2017年全球铜市料将大致平衡--国际铜业研究组织

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
路透3月10日 - 国际铜业研究组织(ICSG)周四指出，全球精炼铜市场2016年料将维持“基本平衡，”去年10月时原本预测供应过剩175,000吨。
“由于全球经济展望减弱、项目延后、以及与价格相关的减产行动，铜产量及使用量皆已下修，”ICSG称。
ICSG表示，今年铜市应会出现56,000吨的缺口，2017年则有20,000吨过剩。
今年铜矿产量料上升约1.5%，达1,940万吨。
ICSG指出，2017年铜矿产量料成长约2.5%，主要由于既有矿场扩大所致的新增供应、新近投产的矿山产量增加、以及一些新矿山项目的产出。
ICSG预估今年全球精炼铜产量仅增加0.5%，至2,300万吨，2015年时上升1.6%。(完)
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。