版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 14:58 BJT

全球金属：2016及2017年全球铜市料将大致平衡--国际铜业研究组织

路透3月10日 - 国际铜业研究组织(ICSG)周四指出，全球精炼铜市场2016年料将维持“基本平衡，”去年10月时原本预测供应过剩175,000吨。

“由于全球经济展望减弱、项目延后、以及与价格相关的减产行动，铜产量及使用量皆已下修，”ICSG称。

ICSG表示，今年铜市应会出现56,000吨的缺口，2017年则有20,000吨过剩。

今年铜矿产量料上升约1.5%，达1,940万吨。

ICSG指出，2017年铜矿产量料成长约2.5%，主要由于既有矿场扩大所致的新增供应、新近投产的矿山产量增加、以及一些新矿山项目的产出。

ICSG预估今年全球精炼铜产量仅增加0.5%，至2,300万吨，2015年时上升1.6%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐