《汇市简讯》欧洲开盘：油价反弹和人民币中间价调高推升风险偏好

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
0644 GMT
* 美元/日圆上涨0.27%，欧元/美元下滑0.05%，澳元/美元上涨0.66%，美元/加元下滑0.62%
* 美元/人民币下跌0.22%，美元/韩元下跌0.86%，美元/坡元下滑0.41%，美元/台币下跌0.84%
* 日股日经指数上涨0.51%，中国股市沪综指下跌0.21%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.91%，美国原油期货上涨2.17%，美国十年期公债收益率报1.9449%
* 市场趋于平静，数据显示美联储料按部就班的推进升息
* 欧洲央行总裁德拉吉暗示未来不会进一步降息，令刺激举措的效果受限
* 欧洲开盘技术图：r.reuters.com/dec27t
(编译 高琦 审校 陈宗琦)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41