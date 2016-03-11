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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 14:54 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：油价反弹和人民币中间价调高推升风险偏好

0644 GMT

* 美元/日圆上涨0.27%，欧元/美元下滑0.05%，澳元/美元上涨0.66%，美元/加元下滑0.62%

* 美元/人民币下跌0.22%，美元/韩元下跌0.86%，美元/坡元下滑0.41%，美元/台币下跌0.84%

* 日股日经指数上涨0.51%，中国股市沪综指下跌0.21%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.91%，美国原油期货上涨2.17%，美国十年期公债收益率报1.9449%

* 市场趋于平静，数据显示美联储料按部就班的推进升息

* 欧洲央行总裁德拉吉暗示未来不会进一步降息，令刺激举措的效果受限

* 欧洲开盘技术图：r.reuters.com/dec27t

(编译 高琦 审校 陈宗琦)

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