背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

欧洲央行下调所有三大利率并扩大资产购买规模，但央行总裁德拉吉随后暗示将来 不会进一步降息，削弱了新举措的刺激效应。此次行动的力度超过预期：资产购买规模 从每月600亿欧元扩大至800亿欧元；主要再融资利率从0.05%下调至零；将存款利率下 调10个基点至负0.40%；隔夜贷款利率从0.3%下调至0.25%。欧洲央行称，还将开始购买 企业债，并推出新一轮四批低成本贷款计划，让资金透过银行进入实体经济。 墨西哥央行总裁卡斯腾斯表示，该行对于意外升息及新汇率干预政策的成果感到满 意，“必要时”将再度采取行动。在一场于阿卡普尔科举行的银行业年度会议上，卡斯 腾斯称关于2月17日采取的连串行动，央行有着详细的沙盘推演；当天墨西哥财政部也 宣布缩减预算。 菲律宾央行总裁泰谭柯表示，菲律宾央行正在观察其他央行的政策决定，但并不需 要在制定本国货币政策时与其保持一致。“我们正在观察其他地区的政策立场，但并非 必须与其他地区的决策者同步行动，”泰谭柯以简讯向记者称。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.25% 2016年3月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.00% 2016年2月18日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.00% 2016年3月10日降5基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 张明钧; 审校 王洋)