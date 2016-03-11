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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 15:22 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在114.00上方面临大量阻力

0714 GMT

* 我们寻求在114.20水准做空美元/日圆

* 基准线切入位在114.26

* 3月2日高点114.56也构成阻力

* 114.26/56区域将继续阻拦多头，这个可能性非常高

* 技术图：tmsnrt.rs/21lQJiK

(编译 高琦 审校 李爽)

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