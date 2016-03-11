《中国企业债发行日程表》--3月11日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *重庆开乾投资 10 7 3/18簿记建档 -- AA 3/21-3/22 中山证券

(第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= *湘乡市城市 5 7 3/18簿记建档 -- AA- 3/21-3/22 广州证券 建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= *重庆地产集团 23 7 3/18簿记建档 -- AAA 3/21-3/22 广发证券

(第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= *文登金滩 8.8 7 3/18簿记建档 -- AA 3/21-3/23 中泰证券 投资管理 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= *德兴市城市 8 7 3/18簿记建档 上限9.61% AA- 3/21-3/23 兴业证券 建设经营总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *芜湖市鸠江 12 7 3/18簿记建档 -- AA 3/21-3/23 广发证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/芜湖市建设投资公司提供担保) ========================================================================================= 建安投资控股 15 7 3/7簿记建档 4.30% AA 3/8-3/14 国信证券 集团城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广元园区建设 8.8 7 3/9簿记建档 4.48% AA 3/10-3/14 恒泰长财证券 投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 贵州观山湖 10 7 3/8簿记建档 4.48% AA 3/9-3/15 湘财证券 建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广东广晟 20 15 3/10簿记建档 *3.70% AAA 3/11-3/15 广发证券 资产经营 (第五和10年末附投资人选择权) 平安证券 ========================================================================================= 营口市老边区 15 7 3/10簿记建档 *4.98% AA 3/11-3/15 兴业证券 城市建投发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/营口城市建投发展公司担保/发行人以海域使用权抵押担保) ========================================================================================= 阿克苏地区 11 7 3/10簿记建档 *4.09% AA 3/11-3/15 西南证券 绿色实业开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 荆州城建投资 16 7 3/9簿记建档 3.97% AA 3/10-3/16 长江证券 开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 铜陵建设投资 11.9 7 3/11簿记建档 上限6.00% AA 3/14-3/16 兴业证券 控股城市停车场和地下管廊专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 杭州下城区 14 7 3/11簿记建档 上限5.50% AA 3/14-3/16 浙商证券 城市建设发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 盘山县 8 7 3/14簿记建档 *上限6.50% AA- 3/15-3/17 银河证券 国有资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/东北中小企业信用再担保公司担保) ========================================================================================= 唐山金融控股 16 7 3/15簿记建档 上限4.99% AA 3/16-3/17 江海证券

(第五年末附投资人选择权) ========================================================================================= 新疆五家渠 15 7 3/15簿记建档 -- AA 3/16-3/18 国海证券 城市建设投资经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 浙江汇盛投资 10 8 3/14簿记建档 *上限5.50% AA 3/15-3/18 财通证券 集团 (第3-7年末分别偿还15%本金，第8年偿还25%本金) ========================================================================================= 盐城市盐都区 13 7 3/16簿记建档 -- AA 3/17-3/18 华泰联合证券 国有资产投资经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) ========================================================================================= 湖南天易集团 14.9 7 3/16簿记建档 -- AA 3/17-3/18 财富证券 双创孵化专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 湖北省科技 14 15 3/16簿记建档 -- AA+ 3/17-3/21 海通证券 投资集团 (第5、10年度末附投资人选择权) ========================================================================================= 资阳市水务投资 19 7 3/16簿记建档 -- AA 3/17-3/21 银河证券

(第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 江西省龙虎山 11.5 7 3/15簿记建档 -- AA 3/16-3/22 国信证券 旅游文化发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 启东江海 15 7 3/17簿记建档 -- AA 3/18-3/22 中信建投证券 交通发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) =========================================================================================

以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================= 新泰统筹城乡 5.7 4 3/9簿记建档 5.15% AA 3/10-3/14 银河证券 发展 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 邯郸市城市 5 4 3/15簿记建档 -- AA+ 3/16-3/18 民生证券 建设投资小微企业增信集合债 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 神木县国资 8 4 3/15簿记建档 -- AA+ 3/16-3/18 银河证券 运营小微企业增信集合债券 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 黔西南州宏升 9 4 3/15簿记建档 -- AA 3/16-3/22 湘财证券 资本营运公司小微企业增信集合债 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完)