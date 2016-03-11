《中国企业债发行日程表》--3月11日

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *重庆开乾投资 10 7 3/18簿记建档 -- AA 3/21-3/22 中山证券
(第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= *湘乡市城市 5 7 3/18簿记建档 -- AA- 3/21-3/22 广州证券 建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= *重庆地产集团 23 7 3/18簿记建档 -- AAA 3/21-3/22 广发证券
(第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= *文登金滩 8.8 7 3/18簿记建档 -- AA 3/21-3/23 中泰证券 投资管理 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= *德兴市城市 8 7 3/18簿记建档 上限9.61% AA- 3/21-3/23 兴业证券 建设经营总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *芜湖市鸠江 12 7 3/18簿记建档 -- AA 3/21-3/23 广发证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/芜湖市建设投资公司提供担保) ========================================================================================= 建安投资控股 15 7 3/7簿记建档 4.30% AA 3/8-3/14 国信证券 集团城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广元园区建设 8.8 7 3/9簿记建档 4.48% AA 3/10-3/14 恒泰长财证券 投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 贵州观山湖 10 7 3/8簿记建档 4.48% AA 3/9-3/15 湘财证券 建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广东广晟 20 15 3/10簿记建档 *3.70% AAA 3/11-3/15 广发证券 资产经营 (第五和10年末附投资人选择权) 平安证券 ========================================================================================= 营口市老边区 15 7 3/10簿记建档 *4.98% AA 3/11-3/15 兴业证券 城市建投发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/营口城市建投发展公司担保/发行人以海域使用权抵押担保) ========================================================================================= 阿克苏地区 11 7 3/10簿记建档 *4.09% AA 3/11-3/15 西南证券 绿色实业开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 荆州城建投资 16 7 3/9簿记建档 3.97% AA 3/10-3/16 长江证券 开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 铜陵建设投资 11.9 7 3/11簿记建档 上限6.00% AA 3/14-3/16 兴业证券 控股城市停车场和地下管廊专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 杭州下城区 14 7 3/11簿记建档 上限5.50% AA 3/14-3/16 浙商证券 城市建设发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 盘山县 8 7 3/14簿记建档 *上限6.50% AA- 3/15-3/17 银河证券 国有资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/东北中小企业信用再担保公司担保) ========================================================================================= 唐山金融控股 16 7 3/15簿记建档 上限4.99% AA 3/16-3/17 江海证券
(第五年末附投资人选择权) ========================================================================================= 新疆五家渠 15 7 3/15簿记建档 -- AA 3/16-3/18 国海证券 城市建设投资经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 浙江汇盛投资 10 8 3/14簿记建档 *上限5.50% AA 3/15-3/18 财通证券 集团 (第3-7年末分别偿还15%本金，第8年偿还25%本金) ========================================================================================= 盐城市盐都区 13 7 3/16簿记建档 -- AA 3/17-3/18 华泰联合证券 国有资产投资经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) ========================================================================================= 湖南天易集团 14.9 7 3/16簿记建档 -- AA 3/17-3/18 财富证券 双创孵化专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 湖北省科技 14 15 3/16簿记建档 -- AA+ 3/17-3/21 海通证券 投资集团 (第5、10年度末附投资人选择权) ========================================================================================= 资阳市水务投资 19 7 3/16簿记建档 -- AA 3/17-3/21 银河证券
(第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 江西省龙虎山 11.5 7 3/15簿记建档 -- AA 3/16-3/22 国信证券 旅游文化发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 启东江海 15 7 3/17簿记建档 -- AA 3/18-3/22 中信建投证券 交通发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) =========================================================================================
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================= 新泰统筹城乡 5.7 4 3/9簿记建档 5.15% AA 3/10-3/14 银河证券 发展 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 邯郸市城市 5 4 3/15簿记建档 -- AA+ 3/16-3/18 民生证券 建设投资小微企业增信集合债 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 神木县国资 8 4 3/15簿记建档 -- AA+ 3/16-3/18 银河证券 运营小微企业增信集合债券 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 黔西南州宏升 9 4 3/15簿记建档 -- AA 3/16-3/22 湘财证券 资本营运公司小微企业增信集合债 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完)
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路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41