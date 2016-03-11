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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 15:33 BJT

新兴汇市：人民币触及年内最高，新兴亚币兑美元全线上扬

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            113.65    113.22   -0.38   +5.85    120.30
    坡元            1.3750    1.3805   +0.40   +3.09    1.4175
    台币          32.835    33.080   +0.75   +0.70    33.066
    韩元           1192.80   1203.50   +0.90   -1.50   1174.95
    泰铢             35.12     35.25   +0.37   +2.56     36.02
    菲律宾披索       46.63     46.70   +0.16   +0.59     46.90
    印尼卢比      13075.00  13070.00   -0.04   +5.43  13785.00
    印度卢比       67.09     67.06   -0.04   -1.40     66.15
    马币            4.0870    4.0990   +0.29   +4.97    4.2900
    人民币          6.4946    6.5075   +0.20   -0.04    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/李春喜/李爽  审校 王洋/孙茉莉/高琦)

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