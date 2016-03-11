新兴汇市：人民币触及年内最高，新兴亚币兑美元全线上扬

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.65 113.22 -0.38 +5.85 120.30 坡元 1.3750 1.3805 +0.40 +3.09 1.4175 台币 32.835 33.080 +0.75 +0.70 33.066 韩元 1192.80 1203.50 +0.90 -1.50 1174.95 泰铢 35.12 35.25 +0.37 +2.56 36.02 菲律宾披索 46.63 46.70 +0.16 +0.59 46.90 印尼卢比 13075.00 13070.00 -0.04 +5.43 13785.00 印度卢比 67.09 67.06 -0.04 -1.40 66.15 马币 4.0870 4.0990 +0.29 +4.97 4.2900 人民币 6.4946 6.5075 +0.20 -0.04 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/李春喜/李爽 审校 王洋/孙茉莉/高琦)
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。