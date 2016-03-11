表格：外资在韩国股市买超1,478亿韩元

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
路透首尔3月11日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0726GMT，外资 在韩国股市买超1,478亿韩元，结束两日的卖超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 3月11日 147.8 -150.0 -57.1 ^3月10日 651.0 -582.0 -121.9 3月 9日 -18.3 -26.0 -4.6 3月 8日 -95.7 -61.3 106.0 3月 7日 201.6 -198.8 -53.6 3月 4日 162.0 -132.1 -45.5 3月 3日 496.5 -235.5 -314.8 3月 2日 377.8 -15.4 -411.0 2月29日 173.2 -189.3 -53.8 2月26日 243.1 163.4 -42.7 2月25日 20.3 -11.2 100.8 2月24日 -16.6 -16.6 -32.7 2月23日 -4.8 -52.4 -15.6 2月22日 35.5 -47.3 -53.7 2月19日 171.6 -69.4 -178.4 ---------------------------------------------------- 本月以来 1,922.7 -1,401.2 -902.6 ---------------------------------------------------- 今年以来 743.0 3,199.2 -1,589.7 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。